Bakan Göktaş Şehit Eşleriyle Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit eşleriyle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Göktaş, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde huzurlu, güçlü ve Terörsüz Türkiye için geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu kutlu yürüyüş, şehitlerimizin cesaretinin ve gazilerimizin eşsiz fedakârlıklarının bir eseridir. Onların aziz hatıralarına ve bizlere bıraktıkları kutsal emanetlere sonsuza dek sahip çıkacağız” dedi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Bakan Göktaş Şehit Eşleriyle Bir Araya Geldi
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‘Terörsüz Türkiye’ süreci tüm hızıyla sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit eşleriyle bakanlıkta bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısının ardından, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, örgüte ‘silah bırakma ve kendini feshetme’ talimatı vermiş ve bu sürecin sonucunda terör örgütü PKK, silahlarını yaktığı törenin ardından resmen silah bırakma sürecine girmişti.

Bu süreçte, şehit yakınlarının alacağı tavır da merak konusu olmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit eşleriyle bir araya geldi. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Göktaş, “Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli eşleri ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde huzurlu, güçlü ve Terörsüz Türkiye için geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu kutlu yürüyüş, şehitlerimizin cesaretinin ve gazilerimizin eşsiz fedakârlıklarının bir eseridir. Onların aziz hatıralarına ve bizlere bıraktıkları kutsal emanetlere sonsuza dek sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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