Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD'ın yaptığı bildirime göre, depremin derinliği 11.38 kilometre olarak kaydedildi.
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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD, sosyal medyadan yaptığı bildirimde depremin derinliğinin 11.38 kilometre olduğunu belirtti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 23, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-07-23
Saat:16:27:01 TSİ
Enlem:36.19417 N
Boylam:24.06278 E
Derinlik:11.38 km
Detay:https://t.co/l4c1PyictU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıklarken, derinliğini 54.4 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 23, 2025
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/9yBXHi5hS6
23.07.2025, 16:26:54 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 54.4 km#Kandilli
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AYRINTILAR GELECEK...
Kaynak: Haber Merkezi
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