Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem

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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD, sosyal medyadan yaptığı bildirimde depremin derinliğinin 11.38 kilometre olduğunu belirtti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıklarken, derinliğini 54.4 kilometre olarak açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi