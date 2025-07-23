Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD'ın yaptığı bildirime göre, depremin derinliği 11.38 kilometre olarak kaydedildi.

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Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem
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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD, sosyal medyadan yaptığı bildirimde depremin derinliğinin 11.38 kilometre olduğunu belirtti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıklarken, derinliğini 54.4 kilometre olarak açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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