ASELSAN’dan Tarihi Adım! Çelik Kubbe'ye 5 Yeni Sistem

Türk Savunma Sanayi’nin öncü firmalarından ASELSAN, Çelik Kubbe’ye değer katacak 5 yeni ürünü Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan’ı ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda tanıttı.

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ASELSAN’dan Tarihi Adım! Çelik Kubbe'ye 5 Yeni Sistem
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17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlendi.

Fuarda düzenlenen törenle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ASELSAN arasında Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı. Mavi Vatan için yeni teknolojilerin sağlanmasını içeren mutabakat metnine Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol imza attı.

ASELSAN’dan Tarihi Adım! Çelik Kubbe'ye 5 Yeni Sistem - Resim : 1

Muhtırayla, ASELSAN ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sensör veri işleme ve yapay zeka uygulamaları alanında işbirliği yapacak.

ASELSAN tarafından Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) yerleşkesi içerisinde yer alan alanda "Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Merkezi" kurulması da amaçlanıyor.

ASELSAN’dan Tarihi Adım! Çelik Kubbe'ye 5 Yeni Sistem - Resim : 2

'AKTİF KULLANILDIĞI BİR PORTFÖYE SAHİBİZ'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Fiziksel katmanın üstünde 'dijital katman' dediğimiz, elektronik harp ve siber gibi unsurların da sahada aktif kullanıldığı bir portföye sahibiz. Bu ürünleri de geliştirmeye devam edeceğiz. Artık bir üst katmanı daha yol haritamıza ekledik. Ona da 'bilişsel katman' diyoruz. Bilişsellik, yapay zeka ile sistemlerin donatılması demek. Attığımız bu imza, deniz kuvvetlerimiz için geliştirdiğimiz sonarlarımız, radarlarımız, optik sistemlerimiz ve elektronik harp sistemlerimizin yapay zeka modellerinin komutanlığımızla oluşturulmasına, büyük verinin beraber işlenmesi, buradan modeller çıkarılması ve katmanların birlikte yönetilmesi için önemli bir aşamadır.

ASELSAN’dan Tarihi Adım! Çelik Kubbe'ye 5 Yeni Sistem - Resim : 3

ASELSAN'DAN 5 YENİ SİSTEM

Türk Savunma Sanayi’nin öncü firmalarından ASELSAN, etkinlikte 5 yeni ürünü Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan’ı ilk kez görücüye çıkardı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ilk kez IDEF 2025’te tanıtılan 5 yeni ürünün Çelik Kubbe'ye değer katacağını belirtti.

ASELSAN’dan Tarihi Adım! Çelik Kubbe'ye 5 Yeni Sistem - Resim : 4

Kaynak: AA

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