Rusya-Ukrayna Müzakeresi Öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temas

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Rusya ile Ukrayna arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşta taraflar, barış arayışlarını sürdürmek amacıyla bugün bir kez daha İstanbul’da 19.00'da masaya oturacak.

Kritik müzakere öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA