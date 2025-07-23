Tokat'tan Kahreden Haber Geldi! Kayıp Kuzenlerden Birinin Daha Cansız Bedeni Bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kaybolan kuzenler Zafer Ateş (24) ve Dilek Ateş’in (22) cansız bedenleri Kelkit Çayı’nda bulundu. Otomobilleri çay kenarında terk edilmiş haldeydi.

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Tokat’ın Erbaa ilçesi Kızılçubuk köyü yakınlarında, 22 Temmuz 2025 akşamı saat 22.00 sıralarında kaybolan kuzenler Zafer Ateş (24) ve Dilek Ateş (22) için arama çalışması başlatıldı. Ailelerinin haber alamaması üzerine polis ve jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ekipler harekete geçti. Gece yarısı saat 00.30’da kuzenlerin 59 RA 694 plakalı otomobili, Kelkit Çayı kenarında terk edilmiş halde bulundu.

DİĞER KUZENİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Zafer Ateş’in cansız bedeni, otomobile 20 metre mesafede çayda bulundu ve Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 23 Temmuz 2025 saat 13.00’te ise Dilek Ateş’in cansız bedeni, otomobilin 3 kilometre uzağında Amasya sınırında suda bulundu. Dilek Ateş’in suda sürüklendiği değerlendiriliyor. Her iki cenaze de morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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