İzmir’de Zabıta Şiddeti! Seyyar Satıcıya Biber Gazlı ve Yumruklu 'Müdahale'

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Edinilen bilgilere göre, tezgahının kaldırılmasına karşı çıkan Serdar Koyğun (47) ile zabıta memurları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Müdahale sırasında çevreden olaya müdahil olmak isteyen bir yurttaşın da darbe aldığı belirtildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, zabıtaların seyyar satıcıya sert şekilde müdahale ettiği, biber gazı kullandığı ve olay anında orada bulunan bir kadının da arbede sırasında zarar gördüğü görülüyor. Olayın ardından sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu da kaydedildi.

Yaşananlarla ilgili olarak resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AÇIĞA ALINDILAR

Zabıta memurları hakkında idari işlem başlatılıp, açığa alınarak, zorunlu izne çıkarıldıkları bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemizin zabıta personelinin Konak ilçesi sınırlarında, bölgedeki seyyar satıcılık faaliyetlerine yönelik uygulamaları sırasında karşılaştıkları mukavemet neticesinde ortaya çıkan olumsuz görüntülerden büyük üzüntü duymaktayız. Zabıta personelimizin yasal görev ve yetkileri çerçevesinde kamu düzenini ve şehir estetiğini koruma sorumluluğunu yerine getirirken kendilerini hangi sınırlar içinde müdafaa edecekleri de mevzuat çerçevesinde tanımlanmıştır. Söz konusu olaya ilişkin görüntülerden anlaşılmaktadır ki personelimiz, tarafımızca tasvip edilmeyen ve kurumumuzun etik anlayışıyla bağdaşmayacak bir şekilde görev sınırlarını aşan fiziksel müdahalede bulunmuştur. Bu doğrultuda derhal idari soruşturma başlatılmış ve olayla ilişkili zabıta memurlarımız açığa alınarak zorunlu izne çıkartılmıştır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından disiplin süreçleri titizlikle işletilecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanlarımızın görevlerini hukuk devleti ilkeleri, insan haklarına saygı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yürütmesi temel prensibimizdir" denildi.

Kaynak: DHA