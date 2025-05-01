Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...

CİDDİ ALERJİK RİSKİ VAR

Yetkililerin açıklamasına göre, ürünün içinde veya eser miktarda bulunma ihtimali olan çavdar, süt, yumurta, susam tohumu, kereviz ve hardal gibi maddelere karşı alerjisi olan kişiler için bu hata ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.