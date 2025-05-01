Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu
Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Koç Holding, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.
Kaynak: AA
Koç Holding, bu dönemde 1 milyar 415 milyon TL net zarar açıkladı. Oysa şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 737 milyon TL net kâr açıklamıştı.
Mali tablolar, şirketin gelirlerinde de ciddi bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. 2024'ün ilk çeyreğinde 430,55 milyar TL olan konsolide gelirler, 2025'in ilk üç ayında 351,59 milyar TL seviyesine geriledi.
HİSSELERDE DEĞER KAYBI
Zarar açıklaması sonrasında Borsa İstanbul'da “KCHOL” koduyla işlem gören Koç Holding hisseleri de düşüşünü sürdürdü. 21 Mayıs 2024 tarihinde 270 TL seviyesine kadar çıkan hisse fiyatı, borsadaki genel geri çekilmelerle birlikte 19 Mart sonrası 137 TL’ye kadar geriledi.
'UZUN VADELİ VİZYONDAN SAPMADIK'
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, açıklamasında zorlu piyasa koşullarına rağmen grubun uzun vadeli hedeflerinden sapmadığını vurguladı.