Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu

Koç Holding, bu dönemde 1 milyar 415 milyon TL net zarar açıkladı. Oysa şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 737 milyon TL net kâr açıklamıştı.

Mali tablolar, şirketin gelirlerinde de ciddi bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. 2024'ün ilk çeyreğinde 430,55 milyar TL olan konsolide gelirler, 2025'in ilk üç ayında 351,59 milyar TL seviyesine geriledi.