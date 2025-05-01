Paketli Ekmeklerde Cam Skandalı: Parça Parça Zarar Veriyor! Acil Toplatılma Kararı Verildi
ABD'nin ünlü gıda devi, paketli ekmek ürünlerinin içerisinde cam parçaları tespit edilmesiyle gündeme bomba gibi düştü. Şirketin sattığı 818 kasa ekmeklerin tümü geri toplatılırken, tüketicilere acil uyarı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de faaliyet gösteren önde gelen süpermarket zincirlerinden Giant Eagle, bazı ekmek ürünlerinde cam parçalarına rastlanması üzerine acil geri çağırma kararı aldı.
7-12 Nisan tarihleri arasında üretilen ve çeşitli eyaletlerde satışa sunulan ürünler için tüketicilere “derhal imha edin” uyarısı yapıldı.
818 KASA EKMEK RAFLARDAN İNDİRİLDİ
Geri çağırma, Maryland merkezli Upper Crust Bakery tarafından üretilen ve Giant Eagle marketlerinde satılan ürünleri kapsıyor. 12 Nisan tarihinde başlatılan süreç kapsamında toplam 818 kasa ekmek, olası fiziksel zarar riski nedeniyle raflardan kaldırıldı. Geri çağrılan ürünler arasında:
699 adet 18 onsluk Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Ekmek,
89 kutu 4 onsluk Ancient Grains Hoagie Rolls,
30 kutu 20 onsluk Whole Grain Multigrain Ekmek yer alıyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÜRÜN KODLARI
Geri çağırılan ürünlerin tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla çeşitli barkod ve parti numaraları da paylaşıldı. Tüketicilerin ellerinde bulunan ürünlerde aşağıdaki bilgilere dikkat etmeleri gerekiyor:
Barkod numaraları: 63909500326, 22765200000, 21762500000
Parti numaraları: Lot #90 (Ancient Grains Hoagie Rolls ve Multigrain Sourdough), Lot #92 (Whole Grain Multigrain)
Paketleme kodları: "CP45" (Ancient Grains Hoagie), "CP12" (Çok Tahıllı ve Tam Tahıllı Ekşi Mayalı Ekmekler)
Geri çağrılan ürünler arasında "Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Taze Pişmiş Ekmek", "Yarı Çok Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek" ve "Çok Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek" gibi çeşitler yer alıyor.
BOĞAZ VE SİNDİRİM SİSTEMİNE ZARAR VEREBİLİR
Yetkililer, söz konusu ürünlerin tüketilmesi halinde cam parçalarının boğaz veya sindirim sistemine zarar verebileceği uyarısında bulundu. Ürünler; Pensilvanya, Ohio, Maryland, Indiana ve Batı Virginia eyaletlerinde satışa sunulmuştu.
FDA'DAN GERİ ÇAĞIRMA
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geri çağırmayı “Sınıf 2” kategorisine aldı. Bu sınıflama, ürünün geçici ya da tıbben geri dönüşü mümkün sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor. FDA, ciddi sağlık riski düşük olsa da tüketicilerin tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.