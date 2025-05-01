Paketli Ekmeklerde Cam Skandalı: Parça Parça Zarar Veriyor! Acil Toplatılma Kararı Verildi

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÜRÜN KODLARI

Geri çağırılan ürünlerin tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla çeşitli barkod ve parti numaraları da paylaşıldı. Tüketicilerin ellerinde bulunan ürünlerde aşağıdaki bilgilere dikkat etmeleri gerekiyor:

Barkod numaraları: 63909500326, 22765200000, 21762500000

Parti numaraları: Lot #90 (Ancient Grains Hoagie Rolls ve Multigrain Sourdough), Lot #92 (Whole Grain Multigrain)

Paketleme kodları: "CP45" (Ancient Grains Hoagie), "CP12" (Çok Tahıllı ve Tam Tahıllı Ekşi Mayalı Ekmekler)

Geri çağrılan ürünler arasında "Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Taze Pişmiş Ekmek", "Yarı Çok Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek" ve "Çok Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek" gibi çeşitler yer alıyor.