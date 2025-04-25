Kimse Tahmin Etmiyordu... Trump'tan Elon Musk'a Büyük Darbe

Görevine başladığı 20 Ocak'tan itibaren art arda birçok radikal kararnameye imza atan Donald Trump, son olarak birçok ülkeye fahiş ek gümrük tarifesi getirmesiyle küresel piyasalarda dengeleri altüst etti. Özellikle Çin'in de ağır yaptırımlara karşılık vermesiyle başlayan ticaret savaşı, Trump'ın seçim döneminden beri en yakın olduğu isimlerden birini de vurdu.

Tesla kurucu CEO'su Elon Musk, Tesla'nın net karının ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşmesi sonrası Musk, şirketin Optimus insansı robot üretiminin olumsuz etkilendiğini vurguladı. Musk, Tesla'nın 23 Nisan'daki toplantısında şirketin Çin ile konu üzerinde çalıştığını ve kritik kaynaklara erişmek için onay almayı umut ettiklerini belirterek, şirketin geleceği için çok önemli olduğunu dile getirdiği Optimus robotların üretiminin, Çin-ABD ticaret savaşında nadir toprak elementlerine getirilen ihracat kısıtlamaları sebebiyle zarar gördüğüne dikkati çekti.

BAZI GÜVENCELER İSTİYOR

Çin'in nadir toprak elementlerinin askeri amaçlarla kullanılmayacağı konusunda bazı güvenceler istediğini söyleyen Musk, "Öyle olmadığı açık. Sadece insansı bir robotun içine giriyorlar" ifadesini kullandı. "Şirketin geleceği temelde büyük ölçekli otonom araçlara ve büyük ölçekli, hacimli ve çok sayıda otonom insansı robota dayanıyor" diyen Musk, yatırımcılara Tesla'nın 2025'te binlerce robot üretmeyi planladığına ve binlercesinin de şirketin fabrikalarında kullanılacağına dair güvence verdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İnsansı robot Optimus'un prototipi 2022'de tanıtılmış, Musk, Temmuz 2024'te şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıklamıştı. Tesla, 22 Nisan'da, 2025'in ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıklamış, buna göre Amerikan elektrikli otomobil üreticisinin net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.

Tesla'dan yapılan açıklamada, otomotiv ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin, hızla gelişen ticaret politikasının Tesla ve benzer markaların küresel tedarik zinciri ile maliyet yapısını olumsuz etkilemesiyle artmaya devam ettiği belirtilmişti.

PROTESTOLARIN HEDEFİ TESLA

Tesla, Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı. Seçim kampanyası sırasında destek veren Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle DOGE'nin sorumlusu olmuştu. Musk'ın sorumlu bulunduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik adımları ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışma konusu haline gelmişti.

ABD'nin farklı bölgelerinde Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar yapılmıştı. Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.

Kaynak: AA