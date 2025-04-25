ABD-İran Müzakereleri İçin Trump'tan Korkutan Açıklama: Bu Hiç de İyi Bir Seçenek Değil

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis'teki görüşmesinde, İran ile devam eden müzakerelere dair değerlendirmelerde bulundu.

‘ÇOK İYİ GİTTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM’

Trump, İran ile yapılan müzakerelerin iyi gittiğini belirterek, ciddi görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, “İran ile anlaşma konusunda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘BU HİÇ DE İYİ BİR SEÇENEK DEĞİL’

Değerlendirmelerini sürdüren Trump, İran ile süren müzakereler noktasında önlerinde iki seçenek olduğuna dikkat çekere, “Bu seçeneklerden bir iyi bir seçenek değil, bu hiç de iyi bir seçenek değil” şeklinde konuşarak müzakerelerin olumsuz sonuçlanması durumundan, sürecin kötüye gidebileceği mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump'ın, İran'a, nükleer anlaşmaya varılması için 2 ay süre tanıdığı iddiası ortaya atılmıştı.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşma, Donald Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesi sonrası yeniden başlamıştı. 8 yıllık aranın ardından Umman aracılığıyla ilk tur görüşmeleri Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşirken, ikinci tur görüşmeler ise 19 Nisan’da bu kez Umman’ın Roma Büyükelçiliği’nde yapılmıştı.

Her iki tur görüşmelerde de İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

ÇARŞAMBA GÜNKÜ GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Umman’ın başkenti Maskat’ta üçüncü tur nükleer müzakereler öncesinde Çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanan teknik düzeydeki görüşmeye bir gün kala ertelendiğini açıklamıştı.

Bekayi, Umman’ın teklifi ve İran ile ABD heyetlerinin ortak mutabakatı doğrultusunda, yapılması planlanan teknik görüşmenin her iki ülkenin heyet başkanlarının katılımıyla cumartesi günü gerçekleştirileceğini de açıklamasına eklemişti.

Kaynak: AA-DHA-İHA