Tayland'da Uçak Denize Çakıldı! 6 Polis Can Verdi

Tayland, yeni bir hava faciasıyla sarsıldı. Paraşüt eğitimi öncesinde test uçuşuna çıkan polis uçağı, kalkıştan kısa süre sonra Hua Hin açıklarında okyanusa gömüldü. Uçakta bulunan 6 polis memurunun tamamı hayatını kaybetti.

Sabah saat 08.00’de, "DHC-6-400 Twin Otter" model uçak, Tayland’ın Prachuab Kiri Khan ilinde, Hua Hin Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan dakikalar sonra uçak, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak denize çakıldı. Sulara gömülen uçakta sağ kurtulan olmadı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri, ulaştıkları enkazdan 6 polisin cansız bedenini çıkardı. Olay, Tayland'da büyük yankı uyandırırken, kazanın nedeni henüz netleşmedi.

Soruşturma başlatıldı. İlk bulgular teknik arıza ihtimalini gündeme getirirken, kazanın nedenine dair resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.

Bu elim olay, hem Tayland güvenlik güçlerini hem de ülke halkını derin bir yasa boğdu.

Kaynak: AA