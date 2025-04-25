Tayland'da Uçak Denize Çakıldı! 6 Polis Can Verdi

Tayland'da eğitim öncesi havalanan polis uçağı, sabahın erken saatlerinde denize çakıldı. Uçaktaki 6 polis memuru hayatını kaybetti. Kurtulan olmayan kaza sonrası ülke yasa boğuldu.

Son Güncelleme:
Tayland'da Uçak Denize Çakıldı! 6 Polis Can Verdi

Tayland, yeni bir hava faciasıyla sarsıldı. Paraşüt eğitimi öncesinde test uçuşuna çıkan polis uçağı, kalkıştan kısa süre sonra Hua Hin açıklarında okyanusa gömüldü. Uçakta bulunan 6 polis memurunun tamamı hayatını kaybetti.

Sabah saat 08.00’de, "DHC-6-400 Twin Otter" model uçak, Tayland’ın Prachuab Kiri Khan ilinde, Hua Hin Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan dakikalar sonra uçak, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak denize çakıldı. Sulara gömülen uçakta sağ kurtulan olmadı.

Tayland'da Uçak Denize Çakıldı! 6 Polis Can Verdi - Resim : 1

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri, ulaştıkları enkazdan 6 polisin cansız bedenini çıkardı. Olay, Tayland'da büyük yankı uyandırırken, kazanın nedeni henüz netleşmedi.

Soruşturma başlatıldı. İlk bulgular teknik arıza ihtimalini gündeme getirirken, kazanın nedenine dair resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.

Bu elim olay, hem Tayland güvenlik güçlerini hem de ülke halkını derin bir yasa boğdu.

ABD'de Yolcu Uçağında 'Tavşan' Paniği... 159 Kişi Ölümden DöndüABD'de Yolcu Uçağında 'Tavşan' Paniği... 159 Kişi Ölümden DöndüDünya

Havada Büyük Panik! Hint Okyanusu Üzerindeyken Kapıyı Açmaya ÇalıştıHavada Büyük Panik! Hint Okyanusu Üzerindeyken Kapıyı Açmaya ÇalıştıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Tayland Uçak Uçak kazası Polis
Son Güncelleme:
Bir Ülke Bu Olayı Konuşuyor! Çifti, Arazisinde Milyarlarca Euro Değerinde Altın Buldu Arazisinde Bulduğu Altın Herkesi Şoke Etti
Lübnan'dan İsrail'e Çağrı! 5 Noktayı İşaret Etti Lübnan'dan İsrail'e Çağrı! 5 Noktayı İşaret Etti
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı 6 Dakika Arayla İki Kez Sallandılar!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Silivri Adliyesi'nde Görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı Hayatını Kaybetti Silivri Adliyesi'nde Görevli Cumhuriyet Savcısı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak
Depreme Çekim Sırasında Yakalandı! Armağan Çağlayan Korku Dolu Anlarını Paylaştı Depreme Çekimde Yakalandı! İşte O Anlar
Trafik Kazasına Müdahale Ederken Yaralanan Polis Şehit Oldu Kazaya Müdahale Ederken Yaralanan Polis Şehit Oldu