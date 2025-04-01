Havada Büyük Panik! Hint Okyanusu Üzerindeyken Kapıyı Açmaya Çalıştı

Endonezya'dan Avustralya’ya giden yolcu uçağında hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir yolcu, uçak Hint Okyanusu üzerindeyken kapılardan birini açmaya çalışınca alarm verildi.

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Havada Büyük Panik! Hint Okyanusu Üzerindeyken Kapıyı Açmaya Çalıştı

Endonezya'nın Bali Adası’ndan Avustralya’nın Melbourne kentine giden yolcu uçağı, bir yolcunun uçuş sırasında kapıyı açmaya çalışması üzerine geri dönmek zorunda kaldı.

Havayolu şirketinin açıklamasında, “31 Mart Pazartesi gecesi Denpasar'a dönen uçakta, yolculardan biri uçağın kapılarından birini açmaya çalıştı ve mürettebatımıza kötü davrandı” ifadeleri yer aldı.

UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Uçuş ekibinin, duruma hızla müdahale ettiği ve pilotun, güvenlik nedeniyle Bali’ye dönme kararı aldığı belirtildi. Yolcunun ise Bali'deki yerel yetkililer tarafından uçaktan indirildiği kaydedildi.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ten alınan verilere göre, uçağın uçuştan yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu üzerinden geri döndüğü görüldü. Uçakta tam olarak kaç yolcu ve mürettebat bulunduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

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