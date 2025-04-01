Malezya'da Doğal Gaz Faciası! Yaralılar Var, Tahliyeler Başladı
Malezya'da bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın evlere sıçradı. 112 kişinin yaralandığı faciada tahliye çalışmaları başladı.
Malezya’nın Selangor eyaletine bağlı Putra Heights bölgesinde yerel saatle 08.00’de patlama meydana geldi. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgeden geçen doğal gaz boru hattındaki patlamanın ardından başlayan yangının çevredeki ev ve araçlara sıçradığı belirtildi.
112 KİŞİ YARALANDI
İtfaiye ekipleri, bölgede tahliye çalışması başlatırken, ilk belirlemelere göre 112 kişinin yaralandığı ve 49 hanenin hasar gördüğü kaydedildi. Selangor eyalet yetkilileri, Putra Heights Camisi'nin acil durum merkezi ilan edildiğini açıkladı.
Kaynak: AA