Biden’ın Kariyerinin En Büyük Sırrı İfşa Oldu, Şaşırtan Görev İçin Özel Ekip Tutmuş
Son yıllarda bulunduğu yerlerdeki uzun süreli hareketsiz duruşlarıyla konuşulan eski ABD Başkanı Joe Biden’ın yaşlılığını gizleme yöntemi ifşa oldu. Biden’ın yaşını göstermemek için yaptığını duyan inanamadı. İşte herkesin dikkatini çeken iddianın detayları…
ABD Başkanı olarak görev yaptığı sürede, birbirinden ilginç anlara imza atarak çok kez manşetleri süsleyen Joe Biden hakkındaki son iddia çok konuşuldu.
Joe Biden’ın yaşını gizlemek için özel bir makyaj ekibi tuttuğu, her gün saatlerce halkın karşısına çıkmak için hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre, Biden video mesajlarını kaydetmeden ve çevrim içi görüşmeler başlatmadan önce de yorgunluğunu gizlemek için bir makyaj ekibinden destek aldı.
82 yaşındaki Biden’ın Haziran 2024'te Trump ile yaptığı tartışmanın ardından akıl sağlığı tartışma konusu olmuştu. Bu tartışmanın ardından Biden için istifa çağrısı yapılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: