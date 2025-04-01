Trump Üçüncü Kez Aday Olmakta Israrlı: Rakip Olmak İstediği İsmi Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü kez adaylık konusunu bir kez daha gündeme getirdi ve eğer buna izin verilirse eski başkanlardan Obama ile yarışmak istediğini söyledi.

Trump Üçüncü Kez Aday Olmakta Israrlı: Rakip Olmak İstediği İsmi Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü kez aday olmasına izin verilmesi durumunda, eski ABD Başkanı Barack Obama ile yarışmayı "çok istediğini" dile getirdi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, üçüncü dönem adaylığına dair herhangi bir araştırma yapmadığını belirtse de, böyle bir yolun mümkün olabileceğini öne sürdü. Ayrıca, Demokratların Obama’yı rakip olarak göstermesi halinde bunun "iyi olacağını" ifade etti.

Trump Üçüncü Kez Aday Olmakta Israrlı: Rakip Olmak İstediği İsmi Açıkladı - Resim : 1

Dün konuyla ilgili konuşan Trump, Beyaz Saray’da üçüncü dönem görev yapma ihtimalini dışlamayarak, "Çalışmayı seviyorum. Birçok kişi bunu yapmamı istiyor. Ama yönetimin çok erken bir dönemindeyiz. Önceliğim mevcut görevim" diye konuşmuştu. Trump, üçüncü kez aday olmak isterse alternatif yollar olduğunu söyleyerek, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var" demişti.

Trump Üçüncü Kez Aday Olmakta Israrlı: Rakip Olmak İstediği İsmi Açıkladı - Resim : 2

Anayasa'ya Rağmen... ABD Başkanı Trump'tan '3. Dönem' Sinyali... Bırakmaya Niyeti YokAnayasa'ya Rağmen... ABD Başkanı Trump'tan '3. Dönem' Sinyali... Bırakmaya Niyeti YokDünya
İki Ülke Arasındaki Gerilim Yükseliyor: Trump 'Bombalarım' Dedi, İran'dan Çok Sert Tepki Geldiİki Ülke Arasındaki Gerilim Yükseliyor: Trump 'Bombalarım' Dedi, İran'dan Çok Sert Tepki GeldiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump ABD Barack Obama
Myanmar'daki Depremde Can Kaybı 2 Bin 56'ya Çıktı Myanmar'daki Can Kayıplarında Büyük Artış
Gazze'de Can Kaybı 50 bin 357'ye Ulaştı Gazze'de Can Kaybı 50 bin 357'ye Ulaştı
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Senegal'de Okyanus Kenarında Bayram Namazı Senegal'de Okyanus Kenarında Bayram Namazı
ABD'de 17 Kişi 'Terörle Mücadele' Kapsamında Sınır Dışı Edildi ABD'de 17 Kişi 'Terörle Mücadele' Kapsamında Sınır Dışı Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek
Ünlü Emlak Devi İflas Etti: Konut Sektöründe Alarm Zilleri Çalıyor Ünlü Emlak Devi İflas Etti: Konut Sektöründe Alarm Zilleri Çalıyor
İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak
Volkan Konak'a Neden 'Kuzeyin Oğlu' Deniyor? Hikayesi Ortaya Çıktı 'Kuzeyin Oğlu' Lakabının Hikayesi Ortaya Çıktı
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Hepsi Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Hepsi Birden Vuracak