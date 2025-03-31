İki Ülke Arasındaki Gerilim Yükseliyor: Trump 'Bombalarım' Dedi, İran'dan Çok Sert Tepki Geldi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kıldırdığı bayram namazının hutbesinde konuştu. İsrail’in bölgedeki saldırganlığını eleştiren Hamaney, Gazze, Lübnan ve Filistin’deki saldırıların ABD’nin desteğiyle gerçekleştiğini ifade ederek, İsrail’in bölgeden çıkarılması gerektiğini vurguladı.

ABD'NİN SALDIRI TEHDİDİNE YANIT

Hamaney, İsrail’in sömürgeci güçler adına bölgeyi işgal ettiğini ve daha geniş bir yayılma hedefi taşıdığını öne sürdü. ABD ve İsrail’in tehditlerine karşı İran’ın duruşunun değişmediğini belirten Hamaney, dışarıdan bir saldırı ihtimalini düşük gördüklerini, ancak böyle bir durumda sert bir karşılık vereceklerini ifade etti.

NÜKLEER GÖRÜŞMELERİNE YEŞİL IŞIK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump’ın tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını belirtti. Ancak aracılar vasıtasıyla dolaylı müzakerelere açık olduklarını ifade etti. İran’ın, Trump’ın talep ettiği şekilde geniş kapsamlı bir müzakereye yanaşmayacağını, yalnızca nükleer konuda görüşmeler yapabileceklerini söyledi. Ayrıca, ülkenin savunma kapasitesinin tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı.

İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın İran’ı bombalama tehdidine sert tepki gösterdi. Bekayi, bir devlet başkanının böyle bir tehditte bulunmasının uluslararası barışa açık bir saldırı anlamına geldiğini söyledi. Bu tür tehditlerin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın güvencelerine aykırı olduğunu belirten Bekayi, ABD’nin gerginliği artıran söylemlerinin sonuçlarını dikkate alması gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik tehditlerini sürdürüyor. 7 Mart’ta Hamaney’e hitaben bir mektup yazan Trump, İran’ı hem tehdit etmiş hem de müzakere çağrısında bulunmuştu. Hamaney ise ABD’nin müzakere talebinin sorunları çözmek değil, İran’a kendi taleplerini dayatmak amacı taşıdığını söylemiş ve bu teklifi reddetmişti. Trump’ın mektubu günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla İran’a ulaştırılmış ve İran da 27 Mart’ta Umman üzerinden yanıt verdiğini açıklamıştı.

Trump, Tahran yönetiminin ABD ile nükleer konusunda müzakereleri reddetmeye devam etmesi durumunda İran'ın başına "kötü şeyler geleceğini" ifade etmişti. Trump, İran’ın ABD ile anlaşmaya varmaması durumunda “daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalanacağını” söylemişti.

Kaynak: AA