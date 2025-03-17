İran'dan ABD Başkanı Trump'ın Mektubuna İlişkin Açıklama: 'Yanıt Verilecek'

İran cephesinden ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin dini lideri Ali Hamaney'e gönderdiği mektuba nasıl yanıt verileceğine ilişkin açıklama geldi.

İran'dan ABD Başkanı Trump'ın Mektubuna İlişkin Açıklama: 'Yanıt Verilecek'

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik kaleme aldığı mektuba ilişkin Tahran cephesinden yeni açıklama geldi. Trump’ın mektubunun içeriğini kamuoyuna yaptığı açıklamalarda farklı olmadığının altının çizildiği açıklamada, inceleme tamamlandıktan sonra mektuba uygun bir yanıt verileceği bildirildi.

İran'dan ABD Başkanı Trump'ın Mektubuna İlişkin Açıklama: 'Yanıt Verilecek' - Resim : 1

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubun sorulması üzerine, “Trump'ın mektubunu şu anda yayımlama imkanına sahip değiliz. Bu mektup hakkında medyada yer alan haberler büyük ölçüde spekülasyondan ibarettir ve kesin bir dayanağı bulunmamaktadır. Mektubun içeriği Trump'ın kamuoyuna yaptığı konuşmalardan çok da uzak değil ve bu unsurlara dayanıyor” diye konuştu.

İran cephesinin Trump’ın mektubuna daha sonra ‘uygun kanallar aracılığı ile’ yanıt verileceği bildirildi.

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Kaynak: DHA

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