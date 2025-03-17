Kuzey Makedonya'daki Gece Kulübü Faciasında Kahreden Detay! Ünlü Futbolcu Yangında 'Kahraman' Olarak Öldü

Kuzey Makedonya'da dün bir gece kulübünde çıkan yangında en az 59 kişi hayatını kaybederken, 155 kişi de yaralandı. Kuzey Makedonya hükümetinin 7 gün yas ilan ettiği faciayla ilgili 15 kişi de gözaltına alındı. Ülkeyi yasa boğan olayda ünlü bir futbolcunun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Makedonya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden FK Şkupi'de forma giyen 25 yaşındaki Andrej Lazarov'un vefatı ülkenin acısını katladı. Lazarov için kulübü, bir mesaj yayımlayarak, büyük bir acı ve üzüntü duyduklarını ifade etti.

'KAHRAMANLIĞI HAFIZALARIMIZDA KALACAK'

Kulüp, Lazarov'un gece kulübündeki diğer insanları kurtarmaya çalışırken dumandan zehirlenerek öldüğünü bildirdi. Bu açıklama sonrası sosyal medyada genç futbolcu için duygusal mesajlar paylaşılarak, kahramanlığına vurgu yapıldı.

Kulübün, Lazarov'un son ana kadar müthiş bir cesaret ve insanlık gösterdiğini vurguladığı açıklamasında, "Onun bu kahramanca hareketi, asil karakterinin ve büyük kalbinin bir kanıtı olarak her zaman hafızalarımızda kalacak. Onun kaybı kulübümüz, takım arkadaşlarımız ve tüm futbol camiası için büyük bir kayıp. Şu anda hissettiğimiz acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi