Kuzey Makedonya'daki Gece Kulübü Faciasında Kahreden Detay! Ünlü Futbolcu Yangında 'Kahraman' Olarak Öldü

Kuzey Makedonya'da dün bir gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi yaşamını yitirirken, faciada kahreden bir detay ortaya çıktı. Birinci lig futbol takımlarından FK Şkupi'nin 25 yaşındaki yıldızı Andrej Lazarov'un, diğer insanları kurtarmaya çalışırken öldüğü öğrenildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Kuzey Makedonya'daki Gece Kulübü Faciasında Kahreden Detay! Ünlü Futbolcu Yangında 'Kahraman' Olarak Öldü

Kuzey Makedonya'da dün bir gece kulübünde çıkan yangında en az 59 kişi hayatını kaybederken, 155 kişi de yaralandı. Kuzey Makedonya hükümetinin 7 gün yas ilan ettiği faciayla ilgili 15 kişi de gözaltına alındı. Ülkeyi yasa boğan olayda ünlü bir futbolcunun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Makedonya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden FK Şkupi'de forma giyen 25 yaşındaki Andrej Lazarov'un vefatı ülkenin acısını katladı. Lazarov için kulübü, bir mesaj yayımlayarak, büyük bir acı ve üzüntü duyduklarını ifade etti.

Kuzey Makedonya'daki Gece Kulübü Faciasında Kahreden Detay! Ünlü Futbolcu Yangında 'Kahraman' Olarak Öldü - Resim : 1

'KAHRAMANLIĞI HAFIZALARIMIZDA KALACAK'

Kulüp, Lazarov'un gece kulübündeki diğer insanları kurtarmaya çalışırken dumandan zehirlenerek öldüğünü bildirdi. Bu açıklama sonrası sosyal medyada genç futbolcu için duygusal mesajlar paylaşılarak, kahramanlığına vurgu yapıldı.

Kulübün, Lazarov'un son ana kadar müthiş bir cesaret ve insanlık gösterdiğini vurguladığı açıklamasında, "Onun bu kahramanca hareketi, asil karakterinin ve büyük kalbinin bir kanıtı olarak her zaman hafızalarımızda kalacak. Onun kaybı kulübümüz, takım arkadaşlarımız ve tüm futbol camiası için büyük bir kayıp. Şu anda hissettiğimiz acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz" denildi.

Bakan Memişoğlu Açıkladı: Kuzey Makedonya'daki Yangında Yaralanan 3 Kişi Türkiye'ye GetirildiBakan Memişoğlu Açıkladı: Kuzey Makedonya'daki Yangında Yaralanan 3 Kişi Türkiye'ye GetirildiGüncel
Kuzey Makedonya'da Gece Kulübünde Yangın Faciası! 59 Kişi Hayatını KaybettiKuzey Makedonya'da Gece Kulübünde Yangın Faciası! 59 Kişi Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Makedonya Futbolcu Yangın
Son Güncelleme:
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Tayland'da Tekne Yangını: 1 Turist Kayıp Tayland'da Tekne Yangını: 1 Turist Kayıp
Trump'dan Biden'a Şok Suçlama: Af İmzalarından Haberi Yoktu Trump'dan Biden'a Şok Suçlama: Af İmzalarından Haberi Yoktu
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
Haftalardır Hastanede Yatan Papa Franciscus'tan İlk Fotoğraf Haftalardır Hastanede Yatan Papa Franciscus'tan İlk Fotoğraf
Mars Hakkında Bildiğimiz Her Şey Yalanmış! Milyonlarca Yıllık Sır Ortaya Çıktı Milyonlarca Yıllık Sır Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı Taksitleri Kira Öder Gibi! Yeni Kampanya Duyuruldu
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Yüzde 2000'den Fazla Zam! Herkesi Şoke Eden Artış: Asıl Sebebi Başka Çıktı Yüzde 2000'den Fazla Zam!
Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor