Okyanusta 95 Gün! Tesadüfen Fark Edildi, Nasıl Hayatta Kaldığını Gözyaşlarıyla Anlattı

Büyük Okyanus açıklarında kaybolan ve kendisinden 100 güne yakındır haber alınamayan Perulu balıkçı Maximo Napa Castro’dan mucizevi haber geldi.

Balık tutmaya Büyük Okyanus açıklarına giden ve kötü hava koşulları nedeniyle kaybolan 61 yaşındaki balıkçı Maximo Napa Castro, 95 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. 3 aydır arama kurtarma ekipleri tarafından izi sürülen Castro, Ekvadorlu balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Castro’nun teknede biriken yağmur suyunu içerek, kaplumbağa, kuş ve böcek gibi canlılarla beslenerek hayatta kaldığı öğrenildi.

‘ŞAŞIRTICI DERECEDE İYİ’

Kurtarılmasının ardından konuşan Castro, hayata tutunmak için ailesini düşündüğü söyledi ve “Birkaç aylık bir torunum vardı, ona tutundum” ifadelerini kullandı. Talihsiz adamın kızı Iner ise RPP radyo istasyonuna yaptığı açıklamada umutlarını hiç kaybetmediklerini söyledi.

Castro’nun annesi Elene Castro ise, umutsuzluğa kapıldığını söyledi ancak “Tanrı’ya, ‘Yaşasa da, ölmüş de olsa, onu bana geri getir’ diye dua ettim” dedi.

Peru Donanmasından kaptan Jorge González 3 ayı aşkın süredir denizin ortasında mahsur kalan adamın şaşırtıcı bir şekilde iyi olduğuna dikakt çekerek "Şok olmuştu ama fiziksel olarak iyi durumdaydı, yürüyebiliyordu, kendi işlerini halledebiliyordu" diye konuştu.

Kaynak: DHA