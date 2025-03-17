Tayland'da Tekne Yangını: 1 Turist Kayıp

Tayland'da bir dalış teknesinde aniden alevler yükseldi. Korkunç yangında 1 turist kayıp.

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Tayland'da Tekne Yangını: 1 Turist Kayıp

Tayland’ın ünlü dalış alanlarından Koh Tao Adası açıklarında, turist taşıyan bir dalış teknesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda, teknede bulunan 21 kişi kurtarılırken, İngiliz vatandaşı Alexandra Clarke’ın kaybolduğu bildirildi. 26 yaşındaki Clarke’ın, Güney Londra'nın Lambeth bölgesinden olduğu ve yangın anında teknedeki lavaboda bulunduğu öne sürülüyor.

Tayland Deniz Güvenliği Komutanlığı’ndan Kaptan Natthaphon Sinpoonphon, yangının tekne Koh Tao Adası’ndan 5-6 deniz mili uzaklıkta başladığını ve hızla yayıldığını belirtti.

Tayland'da Tekne Yangını: 1 Turist Kayıp - Resim : 1

İlk raporlara göre yangının, motor bölümünde çıktığı ve arka kısımdaki kaptan kabini ile tuvalete sıçradığı ifade edildi. Sinpoonphon, yangının kesin nedeninin henüz tespit edilemediğini ve olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Tayland Deniz Yangın Turist
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