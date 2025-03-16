Kuzey Makedonya'da Gece Kulübünde Yangın Faciası! En Az 51 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Makedonya bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında en az 51 kişi hayatını kaybetti. Savcılık can kayıplarının artabileceğini belirtirken; İçişleri Bakanlığı etkinlik organizasyonuyla bağlantılı kişileri gözaltına aldığını duyurdu. Yangının mekandaki 'ateş gösterisi'nden çıktığı iddia ediliyor.

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Kuzey Makedonya’da başkent Üsküp’ün yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Koçani kentinde bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında en az 51 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden çoğu kişinin çıkan izdiham sırasında ezilerek öldüğü tahmin ediliyor.

SAVCILIK: CAN KAYBI ARTACAK

Savcılıktan yapılan açıklamada, can kaybının artacağı vurgulanarak, "Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor" denildi. İçişleri Bakanlığı, etkinliğin organizasyonuyla bağlantısı olan tüm kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski incelemelerde bulunmak üzere Koçani'ye hareket etti.

Gece kulübünde yaklaşık 1500 kişinin katıldığı bir konser düzenlendiği belirtiliyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir binanın alevler içinde kaldığı ve dumanların gece gökyüzüne yükseldiği görülüyor.

YANGIN 'ATEŞ GÖSTERİSİ'NDEN Mİ ÇIKTI?

Yerel medya kuruluşlarından Skopje1, diskonun tavanının alev aldığını ve daha sonra yangının gece kulübünü sardığını açıklarken, gece mekanda yapılan "ateş gösterisinin" bu yangını başlattığı belirtildi.

GRUBUN SOLİSTİ 'DIŞARI ÇIKIN' DİYE UYARMIŞ

Kuzey Makedonya medyasına konuşan görgü tanıkları sahne alan DNA isimli grubun solisti Pancho'nun yangının başlamasından sonra seyircileri uyardığını söyledi. Görgü tanıkları Pancho'nun, "Dışarı çıkın, biz geleceğiz" diye anons yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA-ANKA

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