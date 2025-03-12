Kartalkaya'ya Böyle Gittiler, Dönemediler... Faciada Eşini ve Kızını Kaybeden Acılı Babadan Adalet Çağrısı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Faciada hayatını kaybeden Kübra Altın ve kızı 9 yaşındaki Alya Altın'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın, "Böyle gittik, dönemedik" diyerek adalet çağrısı yaptı.

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen yangının acıları devam ediyor. 78 kişiye mezar olan onlarca kişinin de ağır yaralandığı otel yangınında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Altın ve kızı 9 yaşındaki Alya Altın da hayatını kaybetti.

'BÖYLE GİTTİK, DÖNEMEDİK'

Manisalı Altın ailesinden geriye kalan Baba Hilmi Altın sosyal medya hesabından bu sefer de Kartalkaya'ya tatile giderken yolda çektikleri bir videoyu paylaştı. Videonun altına 'Böyle gittik, dönemedik' paylaşımı yapan acılı baba Hilmi Altın sorumluların cezalandırılmasını ve adaletin sağlanmasını istedi.

Baba Hilmi Altın'ın şehir dışında olduğu ve dava dosyalarını okuduğu öğrenilirken, ilk mahkemenin görülmesinin ardından açıklama yapacağı bildirildi. Kübra Altın ve kızı Alya Altın Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: İHA

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