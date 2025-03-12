Salon Krizi Büyüyor: İmamoğlu'na Bir İlde Daha Engel!

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı ön seçimde tek aday olan Ekrem İmamoğlu, Kastamonu ve Trabzon'un ardından bir ilde daha “salon engeliyle” karşılaştı. İmamoğlu'nun 16 Mart'ta Erzincan’da düzenlenecek programına salon verilmedi.

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Salon Krizi Büyüyor: İmamoğlu'na Bir İlde Daha Engel!

CHP’nin 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ve cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin tek adayı TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezileri kapsamından 16 Mart Pazar günü Erzincan’a giderek partililerle bir araya gelecek.

YİNE SALON VERİLMEDİ

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu ve Trabzon’da olduğu gibi, İmamoğlu’nun Erzincan’da düzenlenecek programında da salon talebi reddedildi. CHP Erzincan İl Başkanlığı'nın 16 Mart'taki salon talebi üzerine önce salonun uygun olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün bugün salonda başka bir program olduğu gerekçesiyle talebi reddettiği öğrenildi.

İl Müdürlüğü'nün yayımladığı haftalık çizelgeye göre, Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'na 16 Mart Pazar günü saat 13.00, 15.00 ve 20.00'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları konuldu. Önceki programa göre, 15 Mart Cumartesi yapılacağı yayınlanan basketbol maçının tarihi, 16 Mart saat 20.00 olarak değiştirildi. CHP’nin Erzincan Valiliği nezdinde yaptığı girişimlere rağmen salon talebinin karşılanmadığı ve başka bir alternatif arandığı bilgisi öğrenildi.

Salon Krizi Büyüyor: İmamoğlu'na Bir İlde Daha Engel! - Resim : 1

İmamoğlu'nun bugün Kastamonu'da yapacağı program için istediği spor salonu verilmeyince program Kuzeykent Pazar Yeri'ne alınmıştı. 15 Mart Cumartesi günü Trabzon'da yapılacak program için istenen spor salonu da İmamoğlu'na tahsis edilmedi. Bunun üzerine İmamoğlu, Cumartesi günü Ortahisar Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya gelecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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