Düştüğü Traktör Bacaklarının Üzerinden Geçti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş traktörden düştü. Traktör, düşen adamın bacaklarının üstünden geçti.

Saat 14.00’te meydana gelen kazada, Murat S., traktörünün arkasına taktığı makineyle patates ekmeye başladı. Bu sırada Murat S., dengesini kaybederek düştü. Hareket halindeki traktör, Murat S.'nin bacaklarının üzerinden geçti. Murat S., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA