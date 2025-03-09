Bolu'da Traktör Devrildi! Sürücü Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Olayda traktör sürücüsü yaralandı.

Bolu'da Traktör Devrildi! Sürücü Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı seyreden Hanife Y. yönetimindeki 14 EA 459 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör yol kenarına devrildi.

Kazada, traktörde sürücü Hanife Y. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada traktörde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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