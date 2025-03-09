Mersin'de Korkutan Kaza: Beton Mikserinin Altında Kaldı

Mersin'de seyir halindeki bir beton mikseri devrildi. Korkutan kazada sürücü yaralandı.

Mersin'de Korkutan Kaza: Beton Mikserinin Altında Kaldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Ali Doğan'ın (46) kullandığı 06 ELS 983 plakalı beton mikseri, Kocahasanlı Mahallesi D-400 kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kolu aracın altında sıkışan sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Doğan, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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