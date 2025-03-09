Müstakil Evde Korkutan Yangın

Edinilen bilgilere göre, Hamza Bülbül’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düvenci Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülse de evde maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA