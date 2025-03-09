120 ile hafriyat kamyonunu solladı! O Anlar Kamerada

Hatay'da, 120 kilometre hıza çıkarak otomobilleri sollayan bir hafriyat kamyonunun trafikteki güvenliği tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

120 ile hafriyat kamyonunu solladı! O Anlar Kamerada

Antakya ile Altınözü arasındaki, trafiğin zaman zaman tek şeritten aktığı Kuruyer Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda, hafriyat kamyonu sürücüsü hız limitlerini aşarak büyük bir tehlike oluşturdu. 120 kilometre hızla ilerleyen kamyon, önündeki otomobili hızla sollayarak adeta kaza riski yarattı. O anlar, arkasındaki otomobil sürücüsü tarafından kayda alındı ve izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kaynak: İHA

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