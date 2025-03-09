Devrilen Traktörden Düşen Adam Yaşamını Yitirdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bahçesinde çalıştığı esnada traktörün devrilmesi sonrası yaralanan 79 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Devrilen Traktörden Düşen Adam Yaşamını Yitirdi

Lütfiyeköşk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinden bahçesine çalışmak için giden Hüseyin Baylan (79) traktörün devrilmesi neticesinde düşerek yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada durumu ağırlaşan Baylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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