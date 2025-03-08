Adana'da Araç Takla Attı: 6 Yaralı
Adana'da bir otomobil kontrolden çıkınca takla attı. Kazada aralarında 6 yaşında çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesi Gürleşen Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BAV 711 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Araçtaki İbrahim Ağzıdeli (19), Buket Ağzıdeli (39), Hacer Küçükbenli (39), Kardelen Vural (6), Sıddık Ülkü (32) ve Cemre Karaağaç (34) yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: