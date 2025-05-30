Evde Havluları Ortak Kullanmadan Önce İki Kez Düşünün

Ev içinde bazı alışkanlıklar masum gibi görünse de, ciddi sağlık riskleri taşıyabiliyor. Özellikle aile bireylerinin aynı havluyu kullanması konusunda uzmanlar önemli bir uyarıda bulunuyor. Cilt sağlığı açısından bu alışkanlık, fark edilmeden yayılan enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor.

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Evde Havluları Ortak Kullanmadan Önce İki Kez Düşünün

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hussain Ahmad, nemli yüzeylerin mantar oluşumu için elverişli bir ortam yarattığını belirtti. Duş sonrası ıslak kalan havluların birden fazla kişi tarafından kullanılması, özellikle ayak parmakları arası ve kasık gibi nemli bölgelerde mantar enfeksiyonlarının gelişmesine neden olabiliyor. Enfekte havlular aracılığıyla mantar, kolaylıkla diğer kişilere de bulaşabiliyor.

Evde Havluları Ortak Kullanmadan Önce İki Kez Düşünün - Resim : 1

CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Aynı havlunun birkaç kişi tarafından kullanılması, ilk bakışta büyük bir risk gibi görünmese de, Dr. Ahmad bunun ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini vurguluyor. Soğuk algınlığı, siğil ve hatta ciltte kaşıntı yapan bazı virüsler, bu yolla hızla yayılabiliyor. Özellikle çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için bulaş riski daha yüksek.

SÜREKLİ ENFEKSİYON DÖNGÜSÜ OLUŞUYOR

Bir başka tehlike ise, enfekte olan iki kişi arasında hastalığın sürekli geri dönmesi. Tedavi edilse bile, tekrar tekrar aynı havlu kullanıldığında enfeksiyon yeniden aktive olabiliyor. Bu durum sadece iyileşme sürecini uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer aile kişileri de riske atıyor.

Evde Havluları Ortak Kullanmadan Önce İki Kez Düşünün - Resim : 2

HERKESİN HAVLUSU AYRI OLMALI

Her kişinin kendine özel havlusu olmalı.

Kullanılan havlular, nemli halde bırakılmamalı; kurutulmalı ve sık sık yıkanmalı.

Enfeksiyon belirtileri olan kişilerin havluları yüksek sıcaklıkta yıkanmalı ve başkalarıyla teması engellenmeli.

Özellikle duş sonrası kullanılan vücut ve ayak havlularının paylaştırılmasından kaçınılmalı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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