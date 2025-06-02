İstanbul’un En İyi 3 Devlet Üniversitesi Belli Oldu! İlk Sıradaki Şaşırttı
Üniversite sıralamaları alanında yaptığı çalışmalarla bilinen URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, 2025 yılı için İstanbul’daki devlet üniversiteleri arasında en başarılı olanları açıkladı. Akademik performans ölçütlerine dayalı olarak hazırlanan liste, kentteki üniversitelerin güncel durumunu gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
URAP'ın 2025 verilerine göre İstanbul Üniversitesi, 314,69 puanla listenin ilk sırasında yer aldı. Köklü geçmişi ve akademik yayın performansıyla öne çıkan İstanbul Üniversitesi, bu yılın en yüksek puanını alarak kent genelinde en başarılı devlet üniversitesi oldu.
İTÜ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLK 3'TE
Sıralamada ikinci basamağı 293,31 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) alırken, Marmara Üniversitesi 258,97 puanla üçüncü sırada yer aldı. Böylece İstanbul’daki en iyi 3 devlet üniversitesi sırasıyla İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi olarak belirlendi.
LİSTEDE YER ALAN DİĞER ÜNİVERSİTELER
URAP tarafından açıklanan listeye göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 254,99 puanla 4. sırada bulunuyor. Yıldız Teknik Üniversitesi 252,20 puanla 5. sırada yer alırken, Boğaziçi Üniversitesi 234,69 puanla 6. sırada sıralamaya dahil oldu.
SIRALAMA AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE YAPILDI
URAP, üniversitelerin sıralamasını belirlerken yayın sayısı, atıf oranları, bilimsel üretkenlik, doktora mezunu sayısı gibi akademik performansa dayalı kriterleri esas alıyor. Hazırlanan liste, öğrenci ve akademisyen tercihleri açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyor.