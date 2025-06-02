İstanbul’un En İyi 3 Devlet Üniversitesi Belli Oldu! İlk Sıradaki Şaşırttı

İTÜ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLK 3'TE

Sıralamada ikinci basamağı 293,31 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) alırken, Marmara Üniversitesi 258,97 puanla üçüncü sırada yer aldı. Böylece İstanbul’daki en iyi 3 devlet üniversitesi sırasıyla İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi olarak belirlendi.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER ÜNİVERSİTELER

URAP tarafından açıklanan listeye göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 254,99 puanla 4. sırada bulunuyor. Yıldız Teknik Üniversitesi 252,20 puanla 5. sırada yer alırken, Boğaziçi Üniversitesi 234,69 puanla 6. sırada sıralamaya dahil oldu.