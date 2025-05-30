549 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Çılgın Yaz Fırsatı Fiat Egea'dan Geldi
Otomobil fiyatlarının hızla yükselmeye başladığı dönemde Fiat, sıfır araç sahibi olmak isteyen tüketicilere yönelik cazip bir kampanya başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 model Fiat Egea Sedan, 549.400 TL gibi dikkat çekici bir fiyatla satışa sunuldu. Özellikle %90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler için düzenlenen bu özel kampanya, sınırlı sayıda araçla ve belirli koşullarla geçerli.
2024 MODEL EGEA FİYATLARINDA KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
Fiat’ın güncel kampanyasına göre, 549.400 TL’lik başlangıç fiyatı, yalnızca belirli donanım ve gövde seçenekleri için geçerli. Bu fiyatla sunulan model, manuel şanzımanlı ve benzinli Sedan Urban donanım paketi ile öne çıkıyor. Kampanya yalnızca kampanyaya dahil stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor ve fiyat, farklı versiyonlarda değişiklik gösterebiliyor.
Fiat, kampanya kapsamında araç alımını kolaylaştırmak amacıyla anlaşmalı finans kuruluşları aracılığıyla faizsiz kredi imkânı da sağlıyor. Örneğin, 150.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği, tüketiciler için avantajlı bir ödeme planı sunuyor.
ENGELLİ BİREYLERE ÖZEL ÖTV'SİZ SATIŞ İMKANI
Fiat’ın sunduğu bu kampanya, %90 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşları kapsıyor. Bu oranı karşılayan bireyler, ÖTV muafiyeti sayesinde 2024 model Fiat Egea’yı çok daha uygun fiyata satın alabiliyor. Ancak kampanyadan yararlanabilmek için resmî belgelerle engel durumunun belgelendirilmesi gerekiyor.
Düşük yakıt tüketimi, geniş bagaj hacmi ve ekonomik motoruyla 2024 model Fiat Egea Sedan, şehir içi sürüşler için oldukça uygun bir araç profili çiziyor. Geniş iç hacmi ve konforlu yapısıyla da kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.
SINIRLI SAYIDA ARAÇ İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Fiat yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, bu özel kampanya belirli bayilerde ve stoklarla sınırlı olarak yürütülüyor. Talebin yüksek olması nedeniyle kampanya kapsamındaki araçların kısa sürede tükenmesi bekleniyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, %90 ve üzeri engelli raporlarını içeren resmî belgelerle birlikte Fiat bayilerine şahsen başvurmaları gerekiyor. Araç alımında ÖTV muafiyeti için gerekli tüm yasal süreçlerin tamamlanması şart.