549 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Çılgın Yaz Fırsatı Fiat Egea'dan Geldi

2024 MODEL EGEA FİYATLARINDA KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Fiat’ın güncel kampanyasına göre, 549.400 TL’lik başlangıç fiyatı, yalnızca belirli donanım ve gövde seçenekleri için geçerli. Bu fiyatla sunulan model, manuel şanzımanlı ve benzinli Sedan Urban donanım paketi ile öne çıkıyor. Kampanya yalnızca kampanyaya dahil stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor ve fiyat, farklı versiyonlarda değişiklik gösterebiliyor.

Fiat, kampanya kapsamında araç alımını kolaylaştırmak amacıyla anlaşmalı finans kuruluşları aracılığıyla faizsiz kredi imkânı da sağlıyor. Örneğin, 150.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği, tüketiciler için avantajlı bir ödeme planı sunuyor.