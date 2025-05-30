Türkiye'de 'Yılın Otomobili' İçin Geri Sayım Başladı: 7 Finalist Model Sahaya İndi

Türkiye otomotiv dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında heyecan dorukta.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'de 'Yılın Otomobili' İçin Geri Sayım Başladı: 7 Finalist Model Sahaya İndi - Resim: 1

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen organizasyonun önemli aşamalarından biri olan test sürüşleri, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda başarıyla tamamlandı.

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Türkiye'de 'Yılın Otomobili' İçin Geri Sayım Başladı: 7 Finalist Model Sahaya İndi - Resim: 2

OGD üyelerinden oluşan deneyimli otomotiv gazetecileri, finale kalan 7 farklı otomobil modelini hem performans hem de sürüş konforu açısından detaylı olarak değerlendirdi. Test sürecinin ardından artık gözler, yarışmanın kazananının açıklanacağı 17 Haziran tarihine çevrildi.

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Türkiye'de 'Yılın Otomobili' İçin Geri Sayım Başladı: 7 Finalist Model Sahaya İndi - Resim: 3

YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLECEK 7 FİNALİST MODEL

Test sürüşlerine kalan araçlar, birbirinden farklı markaların yeni nesil teknolojilerle donatılmış modellerinden oluşuyor. İşte alfabetik sırayla finale kalan o 7 otomobil:

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Türkiye'de 'Yılın Otomobili' İçin Geri Sayım Başladı: 7 Finalist Model Sahaya İndi - Resim: 4

BYD SEAL U

JAECOO 7

Kia EV3

MINI Countryman

Opel Grandland

Peugeot 3008

Renault Duster

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