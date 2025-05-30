Türkiye'de 'Yılın Otomobili' İçin Geri Sayım Başladı: 7 Finalist Model Sahaya İndi
Türkiye otomotiv dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında heyecan dorukta.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen organizasyonun önemli aşamalarından biri olan test sürüşleri, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda başarıyla tamamlandı.
OGD üyelerinden oluşan deneyimli otomotiv gazetecileri, finale kalan 7 farklı otomobil modelini hem performans hem de sürüş konforu açısından detaylı olarak değerlendirdi. Test sürecinin ardından artık gözler, yarışmanın kazananının açıklanacağı 17 Haziran tarihine çevrildi.
YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLECEK 7 FİNALİST MODEL
Test sürüşlerine kalan araçlar, birbirinden farklı markaların yeni nesil teknolojilerle donatılmış modellerinden oluşuyor. İşte alfabetik sırayla finale kalan o 7 otomobil:
BYD SEAL U
JAECOO 7
Kia EV3
MINI Countryman
Opel Grandland
Peugeot 3008
Renault Duster