Köprü Korkuluklarına Çarpan Otomobilin Sürücüsünü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü Sinan Dündar (26) yaşamını yitirdi.

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Köprü Korkuluklarına Çarpan Otomobilin Sürücüsünü Hayatını Kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Taşköprü-Hanönü kara yolunun Kornapa köyü mevkiinde gerçekleşti. 34 YT 4306 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Sinan Dündar, aracın kontrolden çıkmasına neden oldu. Savrulan otomobil, köprü korkuluklarına çarptıktan sonra takla atarak yeniden yola düştü.

Köprü Korkuluklarına Çarpan Otomobilin Sürücüsünü Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır hasar alan araçtaki Sinan Dündar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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