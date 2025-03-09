Diyarbakır’da Feci Kaza! 3'ü Çocuk 6 Yaralı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle takla attığı kazada, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi'nde Emine T. idaresindeki 06 EAF 677 plakalı otomobil, sürücüsü Dorşin Caddesi'nden Abdülkadir Aksu Caddesi'ne döneceği sırada virajda kontrolünü kaybedince takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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