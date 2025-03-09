Siirt'te TIR Alev Alev Yandı

Siirt'te arpa yüklü park halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:

Yangın, Siirt merkeze bağlı Sütlüce köyünde meydana geldi. Park halindeki 21 SV 814 plakalı kamyonun motor kısmında başlayan yangını kısa sürede aracın tüm etrafını sardı.

Bölgeye Gökçebağ Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Araç, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıld

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
WhatsApp, Messenger, Facebook Derken Rakip Çatlatan Özellik Instagram'a da Geliyor! WhatsApp, Messenger, Facebook Derken Rakip Çatlatan Özellik Instagram'a da Geliyor!
Kabartma Tozu Hamur İşinden Çok Daha Fazlası! Evi, Kıyafetleri ve Halıları Resmen Baştan Aşağı Yeniliyor Kabartma Tozu Hamur İşinden Çok Daha Fazlası! Evi ve Kıyafetleri Resmen Baştan Aşağı Yeniliyor
Mersin'de Korkutan Kaza: Beton Mikserinin Altında Kaldı Mersin'de Korkutan Kaza: Beton Mikserinin Altında Kaldı
Diyarbakır’da Feci Kaza! 3'ü Çocuk 6 Yaralı Diyarbakır’da Feci Kaza! 3'ü Çocuk 6 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek! SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek!
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek