Siirt'te TIR Alev Alev Yandı
Siirt'te arpa yüklü park halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Siirt merkeze bağlı Sütlüce köyünde meydana geldi. Park halindeki 21 SV 814 plakalı kamyonun motor kısmında başlayan yangını kısa sürede aracın tüm etrafını sardı.
Bölgeye Gökçebağ Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Araç, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıld
Kaynak: DHA
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