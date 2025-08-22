Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyaz eşya tamir uzmanları, kullanıcıların sıkça yaptığı hatalara dikkat çekerek çamaşır makinesinde yıkanmaması gereken eşyaları sıraladı. İşte çamaşır makinesinde asla yıkanmaması gereken eşyalar:

HANGİ EŞYALAR ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKANMAMALI?

1. HALILAR

Ev halıları, özellikle uzun tüylü olanlar, çamaşır makinesinin tamburuna zarar verebilir. Liflerin gideri tıkaması veya makineye fazla yük bindirmesi olasıdır. Banyo halıları da makinede yıkamaya uygun değildir; kauçuk tabanları yıkama sırasında parçalanabilir ve gideri tıkayabilir. Ayrıca, suyu fazla emdikleri için sıkma işlemi sırasında makineye ekstra yük bindirir.

2. KALIN BATTANİYELER

Ağırlığı yüksek battaniyeler, makinenin önerilen yıkama kapasitesini aşar. Bu durum sıkma mekanizmasına zarar verebilir ve elektriksel kısa devre riskini artırır.

3. METAL VE DEKORATİF DETAYLI GİYSİLER

Düğmeler, boncuklar, pullar veya püsküller yıkama sırasında tambura zarar verebilir veya filtreleri tıkayabilir. Çok sayıda aksesuar içeren kıyafetler, file torbalarda yıkanmalıdır.

4. AŞIRI KİRLİ KIYAFETLER

İş kıyafetleri, boya, vernik, inşaat tozu veya yağ kalıntılarıyla doluysa, makinenin filtre ve mekanizmalarında tıkanmalara yol açabilir. Bu tür eşyalar önce elde yıkanmalı ve iyice durulanmalıdır.

5. HAYVAN TÜYÜYLE KAPLI KIYAFETLER

Kedi veya köpek tüyü içeren giysiler makinenin filtrelerini tıkayabilir. Ayrıca tüyler, diğer çamaşırlara bulaşarak kıyafetlerin temizlenmesini zorlaştırır.

Uzmanlar, çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak ve olası arızalardan kaçınmak için bu eşyaların makinede yıkanmaması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi