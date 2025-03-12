Kartalkaya Komisyonu, Turizmcileri Dinledi... 78 Kişi Öldü Ama Sektörün Derdi İmaj!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın araştırılması için 'TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu' kuruldu. Komisyon bugün AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon üyeleri, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkililerini dinledi.

TÜROB BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, can ve mal güvenliğini korumak adına yangının önlenmesi, söndürülmesi ve tahliye süreçleri için gerekli tüm tedbirlerin alınmasının hayati bir zorunluluk olduğunu belirtti. Eresin, "Bu elim olayın ardından, ülkemize yıllık 60 milyar doların üzerinde doğrudan gelir sağlayan ve 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam sunan turizm sektörümüzün zan altında bırakılmasını ve konaklama işletmelerini yangın önlemleri konusunda yetersiz göstermeye yönelik algı oluşturma çabalarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu süreçte yaratılmak istenen olumsuz atmosfer, sektörümüz adına büyük bir üzüntü kaynağıdır. Özellikle otellerimizin ilgili mevzuatlar çerçevesinde aldığı önlemlerin yanı sıra, İngiliz, Alman, Amerikan ve Japon gibi birçok ülkenin tur operatörleri, tesislerimizle çalışmadan önce bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan detaylı yangın güvenliği denetim raporlarına göre karar vermektedir. Bu raporlar hem habersiz hem de önceden planlanmış denetimlerle düzenlenmekte olup, bu uygulamaların sektörümüz açısından taşıdığı önem, Komisyon'da bulunan değerli turizmci milletvekili meslektaşlarımız tarafından da yakından bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

'TESİS TÜROB ÜYESİ DEĞİL'

Adli sürecin devamı nedeniyle tesiste inceleme yapamadıklarını aktaran Eresin, "Vahim olayın meydana geldiği tesis, derneğimiz üyesi değildir. Tesis hakkında kamuoyunda yankılanan genel bilgiler dışında ayrıntılı bir bilgimiz bulunmadığı gibi bu feci olayın nedenleri hakkında bir beyanda bulunmamız da takdir edeceğiniz üzere mümkün değildir. Konu tamamen teknik bir konu olmakla birlikte yargıya intikal etmiş olup, uzman bilirkişilerin incelemesinde olduğunu tüm kamuoyu gibi bilmekte ve takip etmekteyiz. Adli işlemlerin tamamlanması sonrasında yerinde incelemeyi de talep ediyor olacağız. Konuya ilişkin diğer hususlarla ilgili tarafınızca yürütülmekte olan ya da planlanan sair çalışmalar; TÜROB olarak başta AFAD olmak üzere ilgili kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yangın ve deprem başta olmak üzere eğitim programlarımıza devam ediyoruz. Kurumsal internet sayfamız aracılığıyla mevzuat ve uygulamalara yönelik bilgilendirmeleri sürdüreceğiz. Üyelerimizle planlanan toplantılarda konunun önem ve hassasiyetine vurgu yapmaya devam edeceğiz. Konu hakkında gelişmeleri ilgili kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile paydaşların ortaklığında üyelerimize duyuracağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA