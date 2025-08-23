Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’

Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde ortaya atılan ve kendisinin işaret edildiği CHP haberleri hakkında açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar'a da sert sözlerle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde CHP ile ilgili kendisine atfedilen çeşitli iddialar hakkında çıkan haberleri sert bir dille yalanladı ve gazeteci Uğur Dündar’a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim" kaynak gösterilerek yayılan haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP’nin “halktan ve halkın sorunlarından uzaklaştığı” yönündeki iddiaların yer aldığı paylaşımlar için Uğur Dündar’ın “Demek ki CHP doğru yolda” yorumunu da sert sözlerle eleştirdi.

'GÖZÜNÜ KÖTÜLÜK BÜRÜMÜŞ'

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir. Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, “Demek ki CHP doğru yolda!” diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir. Kimseyi kırmak ve yalanlamak istemem. Ama kıymetli basın mensupları ve gazeteciler bilsin ki; ülke gündemi ve siyaset üzerine basın mensuplarına iletilmesi için konuştuğum bir yakınım olmadığı gibi, öyle bir üslubum da yoktur. Yaptığım paylaşımlar ve verdiğim röportajlar dışında benimle ilgili söylentilere lütfen itibar etmeyin."

