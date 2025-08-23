'Süreç' Komisyonunda Tartışma Yaratan Ret... Kürtçe'ye 'Kürtçe' Bile Denmedi!

TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5. toplantısında Barış Anneleri’nden Nezahat Teke’nin Kürtçe konuşma talebi reddedildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Türkçe konuşulmasını istemesi ve tutanaklara 'Kürtçe' yerine 'Türkçe olmayan kelimeler' ifadesinin geçmesi tartışma yarattı.

TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5. toplantısı, Kürtçe konuşma talebiyle gündeme oturdu. Barış Anneleri’nden Nezahat Teke, toplantıda Kürtçe konuşmak istediğini belirtti. Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’da olunmasa da Genel Kurul işleyişine uygun şekilde konuşmanın Türkçe yapılmasını istedi. Bu karar üzerine Teke’nin konuşması Türkçe gerçekleşti, ancak olay komisyonda gergin anlara neden oldu.

'Süreç' Komisyonunda Tartışma Yaratan Ret... Kürtçe'ye 'Kürtçe' Bile Denmedi! - Resim : 1

KÜRTÇE'YE 'KÜRTÇE' BİLE DENMEDİ!

Toplantı tutanaklarına ise Kürtçe konuşma girişimi, “Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi” şeklinde yansıdı. Beş ayrı dipnotta “Kürtçe” kelimesine yer verilmemesi, komisyonun “milli dayanışma ve kardeşlik” hedefiyle çeliştiği yönünde eleştirilere yol açtı.

Kaynak: Nefes

