'Süreç' Komisyonunda Tartışma Yaratan Ret... Kürtçe'ye 'Kürtçe' Bile Denmedi!

TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5. toplantısı, Kürtçe konuşma talebiyle gündeme oturdu. Barış Anneleri’nden Nezahat Teke, toplantıda Kürtçe konuşmak istediğini belirtti. Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’da olunmasa da Genel Kurul işleyişine uygun şekilde konuşmanın Türkçe yapılmasını istedi. Bu karar üzerine Teke’nin konuşması Türkçe gerçekleşti, ancak olay komisyonda gergin anlara neden oldu.

KÜRTÇE'YE 'KÜRTÇE' BİLE DENMEDİ!

Toplantı tutanaklarına ise Kürtçe konuşma girişimi, “Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi” şeklinde yansıdı. Beş ayrı dipnotta “Kürtçe” kelimesine yer verilmemesi, komisyonun “milli dayanışma ve kardeşlik” hedefiyle çeliştiği yönünde eleştirilere yol açtı.

Kaynak: Nefes