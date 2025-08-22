Özel'den Beyoğlu İddiası: 'Bir Üyemizi Rüşvetle Kandırmaya Çalıştılar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sivas'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. Özel, Beyoğlu Belediyesi'nde bugün yapılan başkanvekilliği seçimine ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Özel, "Beyoğlu Belediyesi'nde bir belediye meclis üyemizi kandırıp Beyoğlu'nu, sandıkla alamadıkları Beyoğlu'nu oyunla, hileyle, rüşvetle almaya kalktılar. Bunun için bugün Özgür Çelik, Nuri Aslan oradaydılar. Biraz önce seçim sonuçlandı. Hilebazlar avcunu yaladılar. Avcunu yaladılar" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının başında Sivas'ın nüfusunun azalmasına dikkat çeken Özel, "Sivas'ın AKP geldiğinde 755 bin olan nüfusu, 118 bin kayıpla 637 bine düştü. Türkiye 60 milyondan 85 milyona giderken, Türkiye 25 milyon kalabalıklaşırken, Sivas'ın 1 milyonu geçmesi beklenirken, Büyükşehir olması gerekirken, maalesef Sivas'ı 600 bine gerilettiler" dedi.

'MEMUR KURTULMADAN İŞÇİ KURTULMAZ'

Memur zammı görüşmelerinde sonuç çıkmamasını hatırlatan Özel, "Artık memurlar fakirdir, asgari ücretliler fakirdir. 86 bin liranın altında maaş alan herkes fakirdir. Bizi bu hale bu iktidar getirdi ama o zengin firmaların vergi borçlarını bir gecede siler, yandaşlarına teşvikleri bir gecede imzalar verir.

Onun yanında beşli çeteler, onun yanında kırk haramiler var. Buradan, Sivas Meydanı'ndan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu meydan, Sivas kararını vermiş. Kimin gideceği de belli, kimin geleceği de belli. And olsun ki AK Parti'nin iktidarı bitiyor. Gidiyorsunuz. Vatan evlatlarının dönemi kapanıyor, vatan evlatlarının dönemi başlıyor.

Memur kurtulmadan, işçi kurtulmaz. Emekli kurtulmadan esnaf kurtulmaz. Hemşire kurtulmadan hasta, hasta kurtulmadan doktor kurtulmaz. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye konuştu.

'BEYOĞLU'NU HİLEYLE ALMAYA ÇALIŞTILAR'

Özel'in açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

Bugün Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı. Çünkü Sivas'ın evladı, dedesi Beyoğlu Belediyesi'nde süpürge işçisi, babası Beyoğlu Belediyesi'nde şoför, kendisi Beyoğlu Belediyesi'nin garajında büyümüş, sizin evladınız, bizim evladımız, partinin gençlik kollarından gelen, Beyoğlu İlçe Başkanlığı yapmış, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan kardeşimiz, İnan evladımızı aldılar.

Maalesef İnan'ı, Beyoğlu'ndaki yaptığı bir icraatla değil, yıllar önce Beşiktaş Belediyesi'nin bir iştirakinde yönetim kurulunda diye, Aziz İhsan Aktaş denen iftiracının iftiralarıyla onu Beyoğlu'ndan kopardılar. Amaçları 16'ya 14, Beyoğlu Belediyesi'nde bir belediye meclis üyemizi kandırıp Beyoğlu'nu, sandıkla alamadıkları Beyoğlu'nu oyunla, hileyle, rüşvetle almaya kalktılar. Bunun için bugün Özgür Çelik, Nuri Aslan oradaydılar. Biraz önce seçim sonuçlandı. Hilebazlar avcunu yaladılar. Avcunu yaladılar.

Aydın'ı hileyle, desiseyle, şantajla alanlar, alamadıkları yere, milletin vermediği belediyeye hileyle çökmeye çalışanlar, bugün Beyoğlu Belediyesi'ndeki her birisi canımızın içi, aslan gibi dürüst, namuslu belediye meclis üyelerimizin iradesine çarptılar. Beyoğlu da bizimdir, İstanbul da bizimdir. Buradan hem Avcılar Belediye Başkanımız, çok değerli kardeşim Utku Cener Çaykara'ya hem de Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e, Sivas Meydanı'ndan güçlü bir dayanışma alkışı alalım."

