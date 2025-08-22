Siyasette 'İttifak Ortağım Sen Anla' Krizi... Özgür Özel'in Sözlerine MHP'den Çok Sert Yanıt!

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen silahlı suç örgütü operasyonunda, aralarında elebaşı Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. CHP lideri Özgür Özel’in “Ak Toroslar çetesi” ve “Bahçeli’ye kumpas” iddialarına MHP’den sert yanıt geldi: "Özel, seçmeni oltaya getirme niyetinde."

Son Güncelleme:
Siyasette 'İttifak Ortağım Sen Anla' Krizi... Özgür Özel'in Sözlerine MHP'den Çok Sert Yanıt!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul merkezli 5 ilde 18 Ağustos 2025’te düzenlenen geniş çaplı silahlı suç örgütü operasyonunda, aralarında örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 10 şüpheli mahkemece tutuklandı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, suç örgütünün yasa dışı silah üretimi ve ticaretiyle bağlantılı faaliyetlerini hedef aldı. Tutuklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, siyasi arenada da CHP ile MHP arasında yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

'İTTİFAK ORTAĞIM SEN ANLA' TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Aydın mitinginde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmalarında sürecin hızlandırılması gerektiği yönündeki açıklamalarına atıfta bulundu. Özel, yargıdaki bir kesimi “Ak Toroslar çetesi” olarak nitelendirerek, bu grubun MHP’ye “ayar vermeye” çalıştığını öne sürdü. Özel, Bahçeli’ye bir kumpas kurulduğunu iddia ederek, “Özgürüm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla” mesajının verildiğini savundu.

MHP’DEN SERT YANIT

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özgür Özel’in iddialarına yazılı bir açıklamayla sert tepki gösterdi. Yalçın, Özel’in “kuyruklu yalan, çamur sıçratma ve hakikatleri saptırma” yöntemlerinin tutmadığını, şimdi de “kıtır atma ve seçmeni oltalama” taktiğine başvurduğunu savundu. Yalçın, “Özel, aklınca Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında bir zıtlaşma varmış gibi göstermeye çalışıyor. Bahçeli’nin siyasi nezaketini ve ahde vefasını unutan Özel, ‘Bahçeli’ye kumpas kuruldu’ gibi yavelerle kıtır atıyor” dedi. Ziya Paşa’nın “En ummadığın keşfeder esrar-ı derûnun, Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?” dizelerine atıfta bulunan Yalçın, Özel’in bu “şark kurnazlığı” ile başarı elde edemeyeceğini ve “dama atılmış pabuç avlayacağını” belirtti.

MHP: TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN GARANTÖRÜYÜZ

Yalçın, açıklamasında yeni çözüm sürecine karşı olan bazı milliyetçi partileri “zehirli ayrık otları” olarak nitelendirdi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Aslan’ın “talep listesi” iddiasına da yanıt veren Yalçın, “Özerklik, etnik aidiyetlerin tanınması gibi zırvalar tartışma konusu bile değil” dedi. MHP’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin garantörü olduğunu vurgulayan Yalçın, “Zehirli ayrık otları milletimiz tarafından tek tek yolunacak, kutlu kervan hedefine ulaşacaktır” ifadeleriyle partisinin kararlılığını ifade etti.

'AK Toroslar, Diploma Hırsızlığı...' CHP Lideri Özgür Özel Saat Vererek Çağrı Yaptı'AK Toroslar, Diploma Hırsızlığı...' CHP Lideri Özgür Özel Saat Vererek Çağrı YaptıSiyaset

Özgür Özel’den Bahçeli’nin Sert Eleştirilerine Yanıt: ‘Benim Üstümden Ortağına Cevap Veriyor’Özgür Özel’den Bahçeli’nin Sert Eleştirilerine Yanıt: ‘Benim Üstümden Ortağına Cevap Veriyor’Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Devlet Bahçeli MHP CHP
Son Güncelleme:
Neredeyse Her Arabada Bulunuyor: Yaz Sıcaklarında Patlama Riski Taşıyor! Hemen Kontrol Edin Neredeyse Her Arabada Bulunuyor: Yaz Sıcaklarında Patlama Riski Taşıyor! Hemen Kontrol Edin
Beyoğlu Belediyesi'nin Başkanvekili Belli Oldu Beyoğlu Belediyesi'nin Başkanvekili Belli Oldu
Magnezyum Deposu Süper Besin Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor! İşte O Sebzeler Magnezyum Deposu Süper Besin Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor! İşte O Sebzeler
AKP'nin Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Adayı Belli Oldu AKP'nin Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Adayı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Kritik Uyarı! ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
Sındırgı ve İstanbul Depremini Bilmişti: Şener Üşümezsoy Riskli Fay Hattına Dikkat Çekip Uyardı: Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak! Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak!
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet