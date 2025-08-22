Siyasette 'İttifak Ortağım Sen Anla' Krizi... Özgür Özel'in Sözlerine MHP'den Çok Sert Yanıt!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul merkezli 5 ilde 18 Ağustos 2025’te düzenlenen geniş çaplı silahlı suç örgütü operasyonunda, aralarında örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 10 şüpheli mahkemece tutuklandı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, suç örgütünün yasa dışı silah üretimi ve ticaretiyle bağlantılı faaliyetlerini hedef aldı. Tutuklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, siyasi arenada da CHP ile MHP arasında yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

'İTTİFAK ORTAĞIM SEN ANLA' TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Aydın mitinginde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmalarında sürecin hızlandırılması gerektiği yönündeki açıklamalarına atıfta bulundu. Özel, yargıdaki bir kesimi “Ak Toroslar çetesi” olarak nitelendirerek, bu grubun MHP’ye “ayar vermeye” çalıştığını öne sürdü. Özel, Bahçeli’ye bir kumpas kurulduğunu iddia ederek, “Özgürüm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla” mesajının verildiğini savundu.

MHP’DEN SERT YANIT

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özgür Özel’in iddialarına yazılı bir açıklamayla sert tepki gösterdi. Yalçın, Özel’in “kuyruklu yalan, çamur sıçratma ve hakikatleri saptırma” yöntemlerinin tutmadığını, şimdi de “kıtır atma ve seçmeni oltalama” taktiğine başvurduğunu savundu. Yalçın, “Özel, aklınca Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında bir zıtlaşma varmış gibi göstermeye çalışıyor. Bahçeli’nin siyasi nezaketini ve ahde vefasını unutan Özel, ‘Bahçeli’ye kumpas kuruldu’ gibi yavelerle kıtır atıyor” dedi. Ziya Paşa’nın “En ummadığın keşfeder esrar-ı derûnun, Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?” dizelerine atıfta bulunan Yalçın, Özel’in bu “şark kurnazlığı” ile başarı elde edemeyeceğini ve “dama atılmış pabuç avlayacağını” belirtti.

MHP: TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN GARANTÖRÜYÜZ

Yalçın, açıklamasında yeni çözüm sürecine karşı olan bazı milliyetçi partileri “zehirli ayrık otları” olarak nitelendirdi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Aslan’ın “talep listesi” iddiasına da yanıt veren Yalçın, “Özerklik, etnik aidiyetlerin tanınması gibi zırvalar tartışma konusu bile değil” dedi. MHP’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin garantörü olduğunu vurgulayan Yalçın, “Zehirli ayrık otları milletimiz tarafından tek tek yolunacak, kutlu kervan hedefine ulaşacaktır” ifadeleriyle partisinin kararlılığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi