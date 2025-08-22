AKP'nin Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Adayı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyoğlu Belediyesi’ne yönelik 15 Ağustos’ta düzenlenen operasyonlarda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte toplam 44 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Güney’in de aralarında bulunduğu 20 kişi için tutuklama talebinde bulundu. Ardından aralarında İnan Güney’in de bulunduğu 17 kişi “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla tutuklandı.

SEÇİM BUGÜN YAPILIYOR

Bakanlığın İnan Güney için verdiği görevden uzaklaştırma kararının ardından Beyoğlu Belediyesi’nde başkan vekili seçimi için 22 Ağustos Cuma günü yani bugün saat 15.00 işaret edildi.

Bugün Beyoğlu Belediyesi'nde yapılacak Başkanvekilliği seçiminde AK Parti grubunun Beyoğlu Belediye Başkanvekili adayı Süleyman Baba oldu.

Kaynak: Haber Merkezi