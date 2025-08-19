Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Görevden Uzaklaştırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları kapsamında dün tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY hakkında, “Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik devam eden 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında cumartesi sabahı düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınmıştı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 17 kişi, dün akşam tutuklanmışlardı. Tutuklananlar arasında İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya, Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, İnan Güney’in şoförü Deniz Göleli, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalnız gibi isimler bulunuyor.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK

Bakanlığın kararı üzerine Belediye meclisinde Beyoğlu Belediye Başkan Vekili, 22 Ağustos Cuma günü seçilecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney TutuklandıBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney TutuklandıSiyaset
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı KararıBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı KararıGüncel

Etiketler
İnan Güney Beyoğlu
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanyol Gazetesine Yazdı: 'Tarihe Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir' Cumhurbaşkanı İspanyol Gazetesine Yazdı
'Söylediklerimin hepsi çıktı' Diyen Deprem Uzmanından Korkutan Uyarı! O Bölgeyi İşaret Etti: 7'nin Üzerinde Her An Olabilir 7'nin Üzerinde Her An Olabilir
Cep Telefonunuzu Birine Verirken İki Kere Düşünün! Saniyeler İçinde Banka Hesabınızı Boşaltıyorlar, Bu Tuzağa Aman Dikkat! Cep Telefonunuzu Kimseye Kullandırmayın!
Cumhurbaşkanlığı Tek Tek Sıraladı! Resmi Yazışmalarda Bu Yanlışları Yapmayın: İşte En Çok Karıştırılan 105 Kelime... Resmi Yazışmalarda Bu Yanlışları Yapmayın: İşte En Çok Karıştırılan 105 Kelime...
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak