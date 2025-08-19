Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Görevden Uzaklaştırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları kapsamında dün tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY hakkında, “Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik devam eden 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında cumartesi sabahı düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınmıştı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 17 kişi, dün akşam tutuklanmışlardı. Tutuklananlar arasında İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya, Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, İnan Güney’in şoförü Deniz Göleli, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalnız gibi isimler bulunuyor.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK

Bakanlığın kararı üzerine Belediye meclisinde Beyoğlu Belediye Başkan Vekili, 22 Ağustos Cuma günü seçilecek.