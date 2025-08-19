Cumhurbaşkanlığı Tek Tek Sıraladı! Resmi Yazışmalarda Bu Yanlışları Yapmayın: İşte En Çok Karıştırılan 105 Kelime...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, resmi yazışmalarda sıkça karşılaşılan imla hatalarını ‘Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu’nda derledi. Kılavuzda, kurumlar arası yazışmalarda en çok karıştırılan kelimeler ve doğru yazım şekilleri açıklandı. Çalışmaya göre, en sık yapılan hatalar arasında birleşik ve ayrı yazım yanlışları ile yabancı kökenli kelimelerin Türkçedeki doğru karşılıkları yer alıyor.

Örneğin, “acenta” yerine “acente”, “asvalt” yerine “asfalt”, “askari” yerine “asgari” ve “alt yapı” yerine “altyapı” doğru yazım şekilleri olarak belirtildi. Ayrıca, “proğram” yerine “program”, “orjinal” yerine “orijinal”, “seyahat” yerine yanlışlıkla yazılan “seyehat” gibi hatalar da sıkça görülüyor.

Kılavuzda, günlük dilde de yaygın olarak yanlış kullanılan bazı kelimelere dikkat çekildi. Örneğin:

“Herşey” yerine her şey,

“Bir çok” yerine birçok,

“Bir kaç” yerine birkaç,

“Şöför” yerine şoför doğru kabul ediliyor.

Diğer yanlış yazım örnekleri arasında ise şu kelimeler yer aldı: “Mütevazi” yerine mütevazı,

“Provakasyon” yerine provokasyon,

“Tastik” yerine tasdik,

“Ünüverste” yerine üniversite.

Kaynak: Haber Merkezi