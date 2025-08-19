Cumhurbaşkanlığı Tek Tek Sıraladı! Resmi Yazışmalarda Bu Yanlışları Yapmayın: İşte En Çok Karıştırılan 105 Kelime...

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, resmi yazışmalarda sıkça yapılan imla hatalarını derledi. İşte kurumların yazışmalarında en çok rastlanan 105 yanlış kelime kullanımı...

Cumhurbaşkanlığı Tek Tek Sıraladı! Resmi Yazışmalarda Bu Yanlışları Yapmayın: İşte En Çok Karıştırılan 105 Kelime...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, resmi yazışmalarda sıkça karşılaşılan imla hatalarını ‘Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu’nda derledi. Kılavuzda, kurumlar arası yazışmalarda en çok karıştırılan kelimeler ve doğru yazım şekilleri açıklandı. Çalışmaya göre, en sık yapılan hatalar arasında birleşik ve ayrı yazım yanlışları ile yabancı kökenli kelimelerin Türkçedeki doğru karşılıkları yer alıyor.

Örneğin, “acenta” yerine “acente”, “asvalt” yerine “asfalt”, “askari” yerine “asgari” ve “alt yapı” yerine “altyapı” doğru yazım şekilleri olarak belirtildi. Ayrıca, “proğram” yerine “program”, “orjinal” yerine “orijinal”, “seyahat” yerine yanlışlıkla yazılan “seyehat” gibi hatalar da sıkça görülüyor.

Kılavuzda, günlük dilde de yaygın olarak yanlış kullanılan bazı kelimelere dikkat çekildi. Örneğin:

  • “Herşey” yerine her şey,
  • “Bir çok” yerine birçok,
  • “Bir kaç” yerine birkaç,
  • “Şöför” yerine şoför doğru kabul ediliyor.

Diğer yanlış yazım örnekleri arasında ise şu kelimeler yer aldı: “Mütevazi” yerine mütevazı,

  • “Provakasyon” yerine provokasyon,
  • “Tastik” yerine tasdik,
  • “Ünüverste” yerine üniversite.

Cumhurbaşkanlığı Tek Tek Sıraladı! Resmi Yazışmalarda Bu Yanlışları Yapmayın: İşte En Çok Karıştırılan 105 Kelime... - Resim : 1

Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik AtamalarCumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik AtamalarGüncel

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı BaşladıYüksek İstişare Kurulu Toplantısı BaşladıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanyol Gazetesine Yazdı: 'Tarihe Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir' Cumhurbaşkanı İspanyol Gazetesine Yazdı
Lucas Torreira’dan 4’üncü Kez Ayrılan Devrim Özkan Hastanelik Oldu! Bir Kez Daha Bıçak Sırtına Yattı Devrim Özkan Hastanelik Oldu
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Ticari Araç ve Okul Servisleri İçin Yeni Dönem! Artık Zorunlu Oldu Ticari Araç ve Okul Servisleri İçin Yeni Dönem
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak