Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanyol Gazetesine Yazdı: 'Tarihe Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir'

İspanyol gazetesi El Pais için bir makale kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik mesajlar verdi. İsrail’in Gazze’deki saldırılarla insanlığın vicdanını da ayaklar altına aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı “7 Ekim’den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanyol basının tanınan yayınlarından olan El Pais Gazetesi için “Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi” başlıklı bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı yazısında, İspanya ile kurulan güçlü bağlara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanyol Gazetesine Yazdı: 'Tarihe Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir' - Resim : 1

'İKİ KADİM DOST'

Türkiye ile İspanya’nın Akdeniz'in iki ucunda yer alan iki kadim dost olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ekonomi, ticaret, enerji ve savunma sanayisi alanlarında yakaladığı ivmenin Avrupa-Akdeniz istikrarı açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

'GÜVENİLİR MÜTTEFİK'

İspanya’nın Türkiye’nin NATO'daki en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Adana'da konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi’nin bunun somut ve güçlü bir ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanyol Gazetesine Yazdı: 'Tarihe Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir' - Resim : 2
Cumhurbaşkanı'nın El Pais gazetesinde kaleme aldığı yazıdan bir kesit

ORTAK HEDEFLER VURGUSU

Cumhurbaşkanı “İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecimize verdiği samimi destek, ortak hedeflerimizin derinliğini yansıtmaktadır. Biz, bu stratejik ortaklığı, bölgesel ve küresel sınamalara karşı birlikte geliştireceğimiz güçlü adımlarla taçlandırmakta kararlıyız” mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanyol Gazetesine Yazdı: 'Tarihe Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir' - Resim : 3

GAZZE İÇİN YENİDEN SES OLDU

300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarından yoksun olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir” dedi.

Türkiye’nin her coğrafyada uzattığı yardım elinin vicdan sesini duyurma iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı İspanya’nın da bu vicdani duruşun güçlü bir ortağı olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanyol Gazetesine Yazdı: 'Tarihe Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir' - Resim : 4

6 ŞUBAT DESTEĞİNE TEŞEKKÜR

11 ilde büyük yıkım yaratan 6 Şubat depremlerinde İspanya'dan gelen ekiplerin desteğini bir kez daha hatırlatan Cumhurbaşkanı tüm hemşire, arama kurtarma uzmanları, teknisyenler ve doktorlar yeniden teşekkür etti.

"TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR"

Türkiye’nin geçmişten bugüne hiçbir insani krize sessiz kalmadığı vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara bir kez daha tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı “Son dönemde İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı kuşatma, aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır. 7 Ekim'den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir” diye vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanyol Gazetesine Yazdı: 'Tarihe Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir' - Resim : 5
İsrail saldırısı sonucu bebeğini kaybeden acılı anne

'DAHA ADİL BİR DÜNYA' MESAJI

Gazze için seferberliği sürdürecekleri mesajını veren Cumhurbaşkanı “Dayanışma ruhu iki halkı coğrafyanın ötesinde güçlü bir gönül birliğine taşımaktadır. İşte, bu ortak idealler doğrultusunda el ele vererek, insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz” sözleri ile yazısını sonlandırdı.

