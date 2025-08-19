Ticari Araç ve Okul Servisleri İçin Yeni Dönem! Artık Zorunlu Oldu

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Artık ticari araç ve okul servislerinde araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunlu oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, ticari araçlar ve okul servislerinde araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale getirildi. Bu sistemler, yolcu güvenliğini artırmak ve denetimi kolaylaştırmak amacıyla uygulanacak.

Yönetmelik değişikliğine göre, araçların model yılına bağlı olarak kademeli bir geçiş süreci öngörüldü:

  • 2025-2023 model araçlar için 1 Ocak 2026’dan sonraki ilk muayenede,
  • 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027’den sonraki ilk muayenede,
  • 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenede bu şartların yerine getirilmesi gerekecek.

Ayrıca, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen ve mevcut yönetmeliğe uygun kamera kayıt cihazı bulunan araçlar için bir geçiş süreci tanındı. Bu araçlarda yeni şartlar, 31 Aralık 2027’den sonraki ilk muayeneye kadar aranmayacak.

Kaynak: DHA

