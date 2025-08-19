17 Milyonluk Ferrari Nasıl Parçalandı? Herkesin Konuştuğu Kazayı Yapan Usta İlk Kez Konuştu

Büyükçekmece’de değeri 17 milyon lira olan Ferrari’yi köprü ayağına çarpan oto servisi çalışanı Hakan Yılmaz, kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Aracı test sürüşüne çıkardığını belirten Yılmaz “Test esnasında zeminin kayganlaşması nedeniyle aracın hakimiyetini kaybettim ve köprü ayağına çarptım” dedi.

İstanbul Büyükçekmece’de yaklaşık 17 milyon lira değerindeki Ferrari ile yapılan kazanın ardından, aracı test sürüşüne çıkaran usta Hakan Yılmaz yaşananları anlattı. Yılmaz, "Rüzgar sesini duyunca ayar için teste çıktık, müşterimizin mağduriyetini gidereceğiz" dedi.

Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde müşterisine ait Ferrari’yi tamir sonrası test etmek için yola çıkan oto servisi çalışanı Hakan Yılmaz, aracın kontrolünü kaybederek köprü ayağına çarptı.

17 Milyonluk Ferrari Nasıl Parçalandı? Herkesin Konuştuğu Kazayı Yapan Usta İlk Kez Konuştu - Resim : 1
17 milyon liralık Ferrari'nin kaza sonrası görüntüsü

KAZAYI YAPAN USTA KONUŞTU

Kazada araç ağır hasar alırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Sosyal medyanın konuştuğu kazaya ilişkin konuşan oto servisi çalışanı Hakan Yılmaz, aracın alt difüzyonundaki sorun nedeniyle servise getirildiğini belirtti.

“HAKİMİYETİNİ KAYBETTİM”

Difüzyon montajını tamamladıktan sonra test sürüşüne çıktıklarını söyleyen usta “Ferrari gibi üst segment araçlarda pencere çerçevesi bulunmadığı için sürüş esnasında rüzgar sesi olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Bu da doğru ayar için şart. Test esnasında zeminin kayganlaşması nedeniyle aracın hakimiyetini kaybettim ve köprü ayağına çarptım” diyerek o anları anlattı.

17 Milyonluk Ferrari Nasıl Parçalandı? Herkesin Konuştuğu Kazayı Yapan Usta İlk Kez Konuştu - Resim : 2
Kazayı yapan oto servis çalışanı Hakan Yılmaz

“MAĞDURİYETİNİ GİDERECEĞİZ”

Kazanın ardından sorumluluğu üstlenen usta Yılmaz, “Aracın kaskosu yoktu. Bu nedenle zararı biz karşılayacağız. Müşterimizi mağdur etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Yılmaz, kazayla ilgili sosyal medyada yayılan bazı iddialara da yanıt verdi. Bu test sürüşünün araçlardaki onarımın bir parçası olduğunu belirten Yılmaz “Sosyal medyada bilgi kirliliği var, bunlara itibar edilmesin” diye konuştu.

Kaynak: İHA

